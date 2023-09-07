Реконструкцию Курейской ГЭС за 2,1 млрд рублей выполнит «Енисейстройметалл»

АО «НТЭК» (входит в «Норникель») выбрало подрядчика для реконструкции земляных плотин Курейской ГЭС (Красноярский край), следует из данных на портале госзакупок. Победителем торгов стала красноярская компания - «Енисейстройметалл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Стоимость контракта на выполнение земляных работ на объектах реконструкции составит более 2,1 млрд руб. Начальная цена была определена в 2,1 млрд руб. На участие в конкурсе было подано две заявки, выиграл участник, предложивший наименьшую стоимость.

Предполагается, что работы по реконструкции земляных плотин должны быть завершены до октября 2024 года. Помимо ремонтных работ исполнитель должен также выполнить разработку карьеров 1,36. Согласно документации, закупка проводится с учетом постановления правительства РФ от 16.09.2016 925 «О приоритете товаров российского происхождения».

В июле этого года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию земляных плотин Курейской гидроэлектростанции в поселке Светлогорск Красноярского края.

Курейская ГЭС построена на реке Курейка, правом притоке реки Енисей. Она входит в замкнутую Норильскую энергосистему и является второй заполярной гидроэлектростанцией на севере Красноярского края. Плотина снабжает энергией Норильский, Игарский и Курейский промышленные районы и обеспечивает судоходство в нижнем бьефе гидроузла, в том числе для вывоза руды Курейского графитового рудника.

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Лолита Белова