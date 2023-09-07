Бизнесмен из Омска получил разрешение на строительство культурно-досугового центра

В Омске планируют построить культурно-досуговый центр на территории, которая ранее принадлежала хлебокомбинату. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии города.

«Застройщиком центра выступает Станислав Коробкин. Проектной документацией предусмотрено строительство двухэтажного здания площадью 501,95 кв. м.», — сказано в сообщении.

До 2015 года бизнесмен занимался оптовой торговлей продуктами и мясом в Омске и Новосибирске, на его имя оформлен такие юридические лица как ООО «АНК-Альянс», ООО «Лидер Сибири», НК «Групп», НК «Сибирь». В настоящее время все эти организации ликвидированы. Они были зарегистрированы в Москве, Тюмени и Новосибирске, следует из данных .

«СПАРК-Интерфакс»

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Александр Киселев