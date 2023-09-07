«Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3

Челябинский «Трактор» в третьем матче стартовой выездной серии регулярного чемпионата КХЛ уступил ярославскому «Локомотиву». Основное время завершилось вничью 2:2, победитель определился в овертайме.

В составе черно-белых дублем отметился Семен Дер-Аргучинцев. У ярославцев голы на счету Егора Аверина и Артура Каюмова, который также забил дважды, в том числе за 25 секунд до конца овертайма.

«Понадобилось время, чтобы войти в игру, поймать ритм. В начале пришлось больше обороняться, потом поймали движение, больше стали контролировать шайбу, создавали моменты. Завершения не хватило в этих моментах. В концовке не хватило концентрации»,— прокомментировал игру главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

8 сентября челябинцы продолжат выездную серию матчем в Подмосковье с «Витязем».