«Свеза Уральский» занялся поставками фанеры в Китай

Крупнейший производитель фанеры в Прикамье — ООО «Свеза Уральский» (бывший Пермский фанерный комбинат) начал поставки фанеры в Китай. Эти сведения подтвердили «Ъ-Прикамье» в компании. Объемы поставок и их долю в зарубежных поставках в компании не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Последние полтора года “Свеза”, как и другие участники российской лесопромышленной отрасли, адаптируется к новым условиям. Исторически компания придерживалась принципа диверсификации, отчасти этот подход помог нам легче приспособиться к изменениям внешних обстоятельств, закрепиться на доступных рынках и отстроить новые логистические цепочки. С 2022 года мы активизировали эту работу, и сейчас планомерно усиливаем свое присутствие на таких перспективных направлениях, как страны Восточной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Африки»,— процитировал директора ООО «Свеза Уральский» Дениса Мальцева сайт краевого минэкономразвития.

На днях Россельхознадзор сообщил о росте с начала 2023 года объемов экспорта березовой фанеры из Пермского края в Китай в 16 раз. С начала 2023 года из Пермского края в Китай продано 8,8 тыс. куб. м березовой фанеры. В 2022 году показатели экспорта в Китай составили 524 куб. м березовой фанеры.

Напомним, в прошлом году «Свеза Уральский» из-за западных санкций лишился сбыта на свой основной зарубежный рынок — в Европу и большую часть 2022 года испытывал сложности со сбытом.

По итогам 2022 года ООО «Свеза Уральский» снизило выручку относительно прошлого года более чем в два раза — с 13 до 6,1 млрд руб., а также впервые за несколько лет продемонстрировало чистый убыток в размере 432,5 млн руб.