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В трех поселениях Крыма уничтожат взрывоопасные снаряды 7 сентября

В трех поселениях Крыма днем 7 сентября уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы проведут в Старом Крыму (с 11:00 до 13:00), поселке городского типа Майское (с 10:00 до 18:00) Джанкойского района и в селе Орджоникидзе (с 10:00 до 18:00) в районе Феодосии.

Господин Крючков призвал граждан сохранять спокойствие в связи с готовящимися работами.

Анастасия Донскова

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