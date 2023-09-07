В трех поселениях Крыма уничтожат взрывоопасные снаряды 7 сентября

В трех поселениях Крыма днем 7 сентября уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы проведут в Старом Крыму (с 11:00 до 13:00), поселке городского типа Майское (с 10:00 до 18:00) Джанкойского района и в селе Орджоникидзе (с 10:00 до 18:00) в районе Феодосии.

Господин Крючков призвал граждан сохранять спокойствие в связи с готовящимися работами.

Анастасия Донскова

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