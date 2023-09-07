В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб контрактник из поселка Богандинского (Тюменская область) Дмитрий Нечаев. Об этом пишет портал 72.ru со ссылкой на главу поселка Ольгу Матову. Военный, по ее словам, погиб в конце августа.

У тюменца остались жена и двое детей. Прощание и похороны пройдут в четверг, 7 сентября, на Богандинском кладбище.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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