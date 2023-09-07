Предпринимателя заподозрили в поставке некачественного угля в колонии Хакасии

В Хакасии под следствием оказался 31-летний гендиректор ООО «Торговая компания «Уголь», которого заподозрили в махинациях с поставками некачественного угля в исправительные колонии республики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Как указывается в уголовном деле, в сентябре-декабре 2022 года в рамках заключенных двух госконтрактов предприниматель поставил в подведомственные учреждения УФСИН России по Республике Хакасия топливо, которое не соответствовало требуемым техническим характеристикам. Тюремному ведомству причинен ущерб в размере 3,5 млн руб.

По материалам республиканский управлений ФСБ и ФСИН следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, наказание — до десяти лет лишения свободы).

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Илья Николаев