Начальник департамента информполитики томской обладминистрации уходит в отставку

Начальник департамента информполитики администрации Томской области Алексей Севостьянов покидает свой пост. Информацию об этом он подтвердил «Ъ-Сибирь».

По данным РИА «Томск», с 11 сентября департамент в статусе и. о. руководителя возглавит Константин Карпачев. Он является пресс-секретарем губернатора Владимира Мазура.

Алексей Севостьянов был назначен руководителем департамента в июле 2012 года. Решение об этом принял Сергей Жвачкин, утвержденный областной законодательной думой на пост губернатора несколькими месяцами ранее. В мае прошлого года господин Жвачкин подал в отставку, в сентябре новым губернатором был избран Владимир Мазур.

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Валерий Лавский