В Свердловской области КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста

В поселке Большой Исток (Свердловская область) КАМАЗ сбил 11-летнего мальчика. По данным регионального УГИБДД, авария случилась в момент, когда подросток остановился на велосипеде на проезжей части. Его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга. ДТП произошло 6 сентября возле ул. Ленина, 163.

Водителем КАМАЗа оказался житель поселка Прохладный. Стаж вождения 11 лет, к административной ответственности привлекался 10 раз. В момент аварии был трезв. Мужчина заявил, что не заметил велосипедиста на проезжей части.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте