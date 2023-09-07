В Хакасии 5,5 лет колонии присудили главреду по делу о фейках об армии

В Абаканском городском суде сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя ООО «Эксперт-Медиа», главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, который обвинялся в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Как рассказали в прокуратуре Хакасии, ему назначили пять с половиной лет в колонии общего режима с лишением права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на 2,5 года после освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

В основу дела легли материалы, поступившие в следственные органы из УФСБ России по Республике Хакасия. В деле указывается, что Михаил Афанасьев на интернет-ресурсе возглавляемого им издания и на своих страницах в соцсетях под видом достоверной опбуликовал заведомо ложную информацию об обстоятельствах участия сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по РХ в специальной военной операции на Украине. В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Как писал «Ъ-Сибирь», Михаила Афанасьева задержали в апреле 2022 года и предъявили обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Сам главред вину не признает. Он утверждает, что при подготовке материала опирался на проверенные источники информации.

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Илья Николаев