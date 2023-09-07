На жителя Иркутска завели уголовное дело за демонстрацию татуировок

В Иркутске на местного жителя завели уголовное дело за публичную демонстрацию нацисткой символики (ч1. ст. 282.4 УК РФ), сообщает региональный СК РФ.

Фигурант дела, согласно версии следствия, находясь на детской площадке показал окружающим татуировки с изображением знаков подразделений «СС» нацистской Германии. Ранее обвиняемый уже был подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. По предъявленным обвинениям жителю Иркутска грозит штраф до 1 млн руб., максимальное наказание – лишение свободы на четыре года.

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Александр Киселев