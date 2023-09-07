ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с омским «Авангардом»

Сегодня, 7 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Авангард». Игра начнется в 18:30 (екб) на «G-Drive Арена» в Омске.

В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Авангард» провели четыре встречи. Команда из Омска одержала победу в трех из них.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Салаватом Юлаевым» (Уфа). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 2:1 (1:0; 0:1; 1:0). Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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