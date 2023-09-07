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Глава МЧС Куренков прибыл в ЮАР для участия в заседании рабочей группы БРИКС

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в город Дурбан в ЮАР для участия в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В рамках визита Александр Куренков ознакомится с инфраструктурой МЧС ЮАР и Национального морского спасательного института республики, посетит пожарную часть ведомства. На заседании рабочей группы БРИКС Россия представит пути укрепления социально-экономического восстановления после пандемии.

Последняя встреча рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий состоялась в сентябре 2022 года. Тогда она проходила в режиме видеоконференцсвязи. Российскую сторону представлял замглавы МЧС Алексей Серко.

Лусине Баласян

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