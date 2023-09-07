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Коммерсантъ FM
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы.

К 00:55 воздушную тревогу объявили еще в нескольких областях Украины: в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях, а также подконтрольных украинским силам районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Украинский телеканал «Общественное» передает, что в городе слышны взрывы. «Страна.ua» пишет, что, по предварительным данным, в Сумской области задействованы силы ПВО из-за угрозы атаки беспилотниками.

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