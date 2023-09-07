Полицейских из Южного Бутово заподозрили в получении взятки

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД подозревают сотрудников ОМВД по Южному Бутово города Москвы в получении взятки. Как сообщает «МВД Медиа», руководство московского ГУ МВД назначило служебную проверку.

По предварительным данным, полицейские получили от «представителя коммерческой организации» незаконное денежное вознаграждение. Утверждается, что сотрудники не привлекли его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Сейчас сотрудники, в отношении которых проводится проверка, отстранены от службы. При подтверждении вины они будут уволены.

Лусине Баласян