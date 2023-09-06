В Татарстане трансгендерам запретят усыновлять детей

Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике одобрил поправки в Семейный кодекс республики. В нем вводится запрет для лиц, сменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.

Также в кодексе появится положение, согласно которому изменения пола одним из супругов является основанием для прекращения брака.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете смены пола в России. Теперь провести операцию по смене пола в России будет возможно только при наличие медицинских показаний. В законе сказано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Если у человека есть справка о смене пола, ему запретят усыновлять детей. Накануне второго чтения этого документа в Госдуме юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект. Они указывали, что эти поправки нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"