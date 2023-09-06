«Профит» в минусе

Арбитражный суд Самарской области отменил решение о восстановлении залоговых прав АктивКапитал банка в рамках кредитного договора с ООО «Профит». В залог банку был передан земельный участок в границах улиц Вилоновской, Никитинской и Буянова в Железнодорожном районе Самары. В 2018 году «Профит» продал землю с 16этажным недостроем ООО «Специализированный застройщик „Донстрой“», которое пытается достроить объект. Застройщик в суде заявил, что это обстоятельство не было учтено судом при рассмотрении иска о восстановлении прав банка по договору залога недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд лишил АктивКапитал банк прав на участок в собственности СЗ «Донстрой»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд лишил АктивКапитал банк прав на участок в собственности СЗ «Донстрой»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «СЗ „Донстрой“», занимающееся достройкой проблемного 16этажного жилого дома в границах улиц Вилоновской, Никитинской и Буянова в Железнодорожном районе Самары, в суде в рамках дела о несостоятельности АктивКапитал банка (АКБ) добилось отмены определения арбитражного суда о восстановления залоговых прав банка по кредитному договору с ООО «Профит». Кредит был оформлен в 2015 году. В 2018 году АктивКапитал банк лишился лицензии и вступил в процесс банкротства. По искам конкурсного управляющего в лице АСВ в 2021 году суд установил, что в результате ряда сделок был осуществлен вывод ликвидных активов АКБ в виде прав требований, обеспеченных договорами залога и поручительства, которые могли бы быть включены в конкурсную массу. В прошлом году представители «СЗ „Донстрой“» заявили в суде, что определение суда затрагивает права и обязанности компании как собственника залогового недвижимого имущества и права 46 обманутых дольщиков, что не было учтено судами. Дело начали пересматривать «в связи с вновь открывшимися обстоя­тельствами».

Возведение 16этажки в 2003 году занялось ООО «ЕдинствоСтрой» Андрея Кожаева. Застройщик привлек к проекту 49 дольщиков, получив от них 89 млн рублей. В 2012 году компания начала банкротиться. Через год Андрея Кожаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как установили следователи, застройщик не обращался к властям за разрешением на строительство и убеждал дольщиков заключать договоры задним числом. На строительство предприниматель направил только часть денег, остальное — похитил. В 2014 году областной минстрой объявил конкурс на достройку, в котором победило ООО ­«Профит».

АО «АктивКапитал банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», акционерами организации являются Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Банк работал на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В марте 2018 года АКБ лишился лицензии ЦБ РФ.Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае 2018 года суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. В 2018 году собственник «Профита» Василий Иванов добровольно сдал участок и отказался от продолжения строительства, после чего стройкой занялся «СЗ „Донстрой“» Анатолия Давидюка. Арбитражный суд при пересмотре определения, вынесенного ранее, учел «социальную значимость» объекта из-за наличия дольщиков. Как поясняет адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, восстановление залогового права на земельный участок означало, что банк получит 80% от реализации этого имущества на торгах.

Сабрина Самедова