НЛМК вложит в обновление медицинского центра в Липецке 4 млрд рублей

Группа НЛМК приступила к модернизации Новолипецкого медицинского центра, который располагается возле основной производственной площадки группы в Липецке. Об этом сообщили в компании. Инвестиции в объект составят около 4 млрд руб.

На основе учреждения будет создан Центр здоровья НЛМК «с фокусом на высокотехнологичную диагностику и востребованные в регионе медицинские специальности», говорится в сообщении: «Обновленный комплекс с передовым медицинским оборудованием будет доступен для сотрудников компании и всех жителей города и области. Центр здоровья НЛМК будет состоять из клинико-диагностического центра с отделением лучевой диагностики и блока промышленной медицины».

Учреждение сможет принимать пациентов по 40 направлениям. Оно рассчитано на 700 человек в день. Открытие центра запланировано на 2024 год.

Ирина Башкирова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте