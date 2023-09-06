Краевой Минкульт положительно оценивает смену руководства Пермской оперы

Кадровые перестановки в Пермском театре оперы и балета положительно сказались на его работе, считает глава краевого Минкульта Алла Платонова, сообщает Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Театр сегодня в действительно хорошей творческой рабочей форме. Команда смогла создать в театре хорошую рабочую атмосферу. Для меня лично очень важно, что в театре наладилась продуктивная плодотворная атмосфера, и я предвкушаю прекрасный сезон», заявила госпожа Платонова на пресс-конференции, посвященной началу 152-го сезона Пермской оперы.

Напомним, что в мае этого года Пермский театр оперы и балета покинул гендиректор Довлет Анзароков. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом. Вместо Довлета Анзарокова руководителем театра стала экс-руководитель фестиваля «Золотая маска» Анна Волк.