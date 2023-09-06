Авария на газопроводе в Тихвине оставила без газа 24 многоквартирных дома

В Тихвинском районе Ленобласти произошла авария на магистральном газопроводе высокого давления, сообщили 47news.ru.

В результате аварии без газоснабжения осталось около 600 абонентов: среди них 24 многоквартирных дома и 138 частных, а также 11 промышленных предприятий. На месте аварии работают специалисты. Газоснабжение восстановят по резервному газопроводу, но сроки пока неизвестны, сообщили в «Газпром газораспределении Ленобласть».

По предварительной информации, около 19 часов на газопроводе в районе улицы Автомобилистов в городе Тихвине произошел разрыв на подземном газопроводе высокого давления. В экстренных службах рассказали, что это газопровод диаметром 1000 мм, который ведет к газораспределительной станции «Тихвин». В «Газпром газораспределение Ленобласть» журналистам рассказали, что взрыва и открытого горения не было, признаков постороннего вмешательства в работу газопровода не обнаружено. Вероятная причина аварии — резкое падения давления в сети.

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