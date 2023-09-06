В Татарстане планируют производить спортивные автомобили Alfa

Спортивные автомобили Alfa с двигателем 130 л.с., 750 куб. см. планируют производить в Набережных Челнах. Сегодня проект по строительству завода по выпуску техники для активного отдыха и спорта «Альфа» одобрил инвестиционный совет Татарстана во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Проект с суммой инвестиций 108,1 млн руб. заявило ООО «Альфа моторс». Предполагается, что к 2030 году завод будет производить 53 тыс. 348 единиц техники в год.

Помимо спорткара здесь на его базе планируют выпускать автомобиль для проката Alfa с двигателем Lifan мощностью 30 л. с. Также в номенклатуре будущего завода детские багги «Альфа мини», электроснегокаты SnowCat, внедорожные байки на электрической тяге 3 кВт и с двигателем внутреннего сгорания мощностью 6,5 л.с., а также сани для снегоходов, предназначенные для рыбаков и охотников.

Предполагается, что после выхода завода на проектную мощность его годовая выручка будет превышать 320,97 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"