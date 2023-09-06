В Екатеринбурге с 15 по 20 сентября пройдет кинофестиваль «Одна шестая»

Свердловская киностудия проведет второй международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября, сообщила пресс-служба киностудии.

Фильмы начинающих режиссеров из России, Китая, Шри-Ланки, Швейцарии, Франции и Израиля покажут в ККТ «Космос», Свердловской киностудии и в кинотеатре «Салют». В рамках фестиваля пройдет день детского кино, состоятся две лаборатории — актерская и сценарная.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но по предварительной регистрации.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино «Одна шестая» — единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. Гран-при кинофестиваля «Одна шестая» получили фильмы «Огонь» и «Тоска по острову».

Ева Коршунова

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