В Ленобласти отремонтировали участок трассы между Петербургом и Кировском

Дорожные работы на 13-километровом участке трассы между Санкт-Петербургом и Кировском близки к завершению, сообщили 47news в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

На участке уложили новый асфальт, остается закончить обустройство остановок и очистить полосы отвода. Участок, о котором идет речь, кроме Кировска, ведет к городе Отрадное и поселку Павлово-на-Неве.

Ремонт дороги проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно контракту, работы должны были завершить только в октябре 2024 года. Другой участок, введенный в эксплуатацию в Ленобласти в рамках нацпроекта в последнее время — 23-километровый участок трассы Зуево — Новая Ладога. На настоящий момент это самый протяженный объект национального проекта в регионе. Обновленная трасса соединяет город Кириши с Тихорицами и Бором.

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