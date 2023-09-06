Имущество застройщика ЖК «Сити Парк» в Краснодаре оценили в 130 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Строй-Сити», являющегося застройщиком ЖК «Сити Парк» в Краснодаре, опубликовал отчет об оценке имущества компании. Дом и земельный участок оценен в 130 млн руб., говорится в документах, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

20-этажный дом, строящийся на проспекте Лиговского в Прикубанском округе Краснодара, оценен в 828,7 тыс. руб. Земельный участок площадью 17,5 тыс. кв. м. стоит 129,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Сити» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Компания занималась подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества.

Татьяна Ручкина

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