Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чиновники сошли с орбиты «Сатурна»

СК прекратил расследование о нарушениях при изменении градостроительных документов

СУ СКР по Пермскому краю прекратило уголовное дело о превышении полномочий в отношении должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. Его расследование было начато в апреле 2021 года после заявления застройщика ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». Компания указывала, что ее заставили подписать соглашение, по которому за получение разрешения на строительство жилья она должна была возвести детсад и школы. При этом следователи изначально нашли признаки преступления в действиях неустановленных чиновников, выразившиеся в изменении градостроительных планов, после чего компания не смогла построить IV очередь ЖК «Арсенал». Но в итоге в СК сочли, что должностные лица действовали в рамках полномочий, а суды отказали «Сатурн-Р» в признании соглашения недействительным.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела стало известно летом 2021 года. Расследование было начато на фоне спора группы «Сатурн-Р» с городскими властями вокруг строительства IV очереди ЖК «Арсенал». В 2018 году ее дочерняя структура ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписала соглашение с городскими властями, по которым она обязуется безвозмездно спроектировать и построить в жилищном комплексе школу и детсад. Но в итоге градостроительные планы земельных участков, где планировалась новая стройка, были изменены, а проект строительства оказался не согласованным.

После этого стороны вступили в череду судебных споров. Городские и краевые власти добивались передачи построенных детсада и школы в собственность города, а «дочка» «Сатурна-Р» оспаривала законность соглашения с городскими властями и законность изменения правил землепользования и застройки. В итоге во всех спорах суд принял сторону государственных и муниципальных структур.

В заявлении в СКР представители компании указывали, что заключили соглашение под давлением, поскольку иначе застройщик не смог бы получить разрешение на строительство. Такую же позицию юристы «дочки» «Сатурна-Р» представили и в суде, указывая, что соглашение является ничтожным. Эти данные не нашли подтверждения в ходе доследственной проверки, но следствие выявило признаки преступления со стороны неустановленных должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. Речь шла о возможном превышении полномочий, выразившемся в незаконной отмене градостроительных планов. 21 апреля 2021 года по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В итоге уголовное дело было прекращено, по данным «Ъ-Прикамье», в связи с отсутствием в действиях должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми состава преступления. Информация о прекращении содержится в документах Арбитражного суда Пермского края, согласно которым компания снова пыталась добиться признания недействительным соглашения о строительстве образовательных объектов. Стоит отметить, что ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» уже не является владельцем земельного участка, где планировалось возвести новую очередь «Арсенала». В конце 2021 года территория была продана группе компаний «Мегаполис». Постановление о прекращении уголовного дела ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» безуспешно пыталось обжаловать.

В мае этого года ООО направило новое заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать соглашение ничтожной сделкой. Из материалов дела следует, что в своих доводах компания ссылалась на то, что сделка была совершена под влиянием обмана. Но в итоге суд удовлетворил ходатайство администрации Перми о прекращении производства по делу. Он согласился, что иски по этому же предмету и основанию уже были рассмотрены, а подача нового заявления направлена на пере­оценку доказательств по ним. Арбитраж отметил, что при рассмотрении предыдущих споров общество также ссылалось на то, что его принуждали к заключению сделки и обманули. В итоге эти доводы не нашли своего подтверждения. Как и при рассмотрении предыдущих споров, суд отметил, что ссылки на материалы уголовного дела не могут быть приняты до вступления по нему приговора в законную силу.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что заявитель изначально не мог иметь шансы на успех в новом иске, так как требования, предмет и ответчики идентичны уже ранее принятым решениям судов по этому же спору. По его мнению, возможно, истец надеялся, что суд рассмотрит дело под новым углом и даст иную оценку доводам и фактам. Эксперт говорит, что это ошибочная позиция, поскольку суды имеют по такого рода обращениям четкие инструкции.

«Не думаю, что конечной целью истца была именно попытка взыскать с ответчика затраченные средства на строительство объектов социальной инфраструктуры. Скорее, истец пытался комплексно обратить внимание суда на проблему, в которой ключевое — невозможность строить ранее запланированные в этом районе города жилые многоквартирные дома»,— говорит господин Терентьев. Он полагает, что добровольное строительство объектов социнфраструктуры, совершенное в рамках соглашений с администрацией, было запланированным бартером в обмен на разрешение строительства домов. «Но ответчик не мог оказать влияния на события, которые произошли позже, а именно на отмену градостроительных планов земельных участков со стороны вышестоящих ведомств, и данное обстоятельство не может квалифицироваться как прямая вина ответчика»,— подчеркнул эксперт.

Дмитрий Астахов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...