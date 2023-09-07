Чиновники сошли с орбиты «Сатурна»

СУ СКР по Пермскому краю прекратило уголовное дело о превышении полномочий в отношении должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. Его расследование было начато в апреле 2021 года после заявления застройщика ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». Компания указывала, что ее заставили подписать соглашение, по которому за получение разрешения на строительство жилья она должна была возвести детсад и школы. При этом следователи изначально нашли признаки преступления в действиях неустановленных чиновников, выразившиеся в изменении градостроительных планов, после чего компания не смогла построить IV очередь ЖК «Арсенал». Но в итоге в СК сочли, что должностные лица действовали в рамках полномочий, а суды отказали «Сатурн-Р» в признании соглашения недействительным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела стало известно летом 2021 года. Расследование было начато на фоне спора группы «Сатурн-Р» с городскими властями вокруг строительства IV очереди ЖК «Арсенал». В 2018 году ее дочерняя структура ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписала соглашение с городскими властями, по которым она обязуется безвозмездно спроектировать и построить в жилищном комплексе школу и детсад. Но в итоге градостроительные планы земельных участков, где планировалась новая стройка, были изменены, а проект строительства оказался не согласованным.

После этого стороны вступили в череду судебных споров. Городские и краевые власти добивались передачи построенных детсада и школы в собственность города, а «дочка» «Сатурна-Р» оспаривала законность соглашения с городскими властями и законность изменения правил землепользования и застройки. В итоге во всех спорах суд принял сторону государственных и муниципальных структур.

В заявлении в СКР представители компании указывали, что заключили соглашение под давлением, поскольку иначе застройщик не смог бы получить разрешение на строительство. Такую же позицию юристы «дочки» «Сатурна-Р» представили и в суде, указывая, что соглашение является ничтожным. Эти данные не нашли подтверждения в ходе доследственной проверки, но следствие выявило признаки преступления со стороны неустановленных должностных лиц органов государственной и муниципальной власти. Речь шла о возможном превышении полномочий, выразившемся в незаконной отмене градостроительных планов. 21 апреля 2021 года по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В итоге уголовное дело было прекращено, по данным «Ъ-Прикамье», в связи с отсутствием в действиях должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми состава преступления. Информация о прекращении содержится в документах Арбитражного суда Пермского края, согласно которым компания снова пыталась добиться признания недействительным соглашения о строительстве образовательных объектов. Стоит отметить, что ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» уже не является владельцем земельного участка, где планировалось возвести новую очередь «Арсенала». В конце 2021 года территория была продана группе компаний «Мегаполис». Постановление о прекращении уголовного дела ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» безуспешно пыталось обжаловать.

В мае этого года ООО направило новое заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать соглашение ничтожной сделкой. Из материалов дела следует, что в своих доводах компания ссылалась на то, что сделка была совершена под влиянием обмана. Но в итоге суд удовлетворил ходатайство администрации Перми о прекращении производства по делу. Он согласился, что иски по этому же предмету и основанию уже были рассмотрены, а подача нового заявления направлена на пере­оценку доказательств по ним. Арбитраж отметил, что при рассмотрении предыдущих споров общество также ссылалось на то, что его принуждали к заключению сделки и обманули. В итоге эти доводы не нашли своего подтверждения. Как и при рассмотрении предыдущих споров, суд отметил, что ссылки на материалы уголовного дела не могут быть приняты до вступления по нему приговора в законную силу.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что заявитель изначально не мог иметь шансы на успех в новом иске, так как требования, предмет и ответчики идентичны уже ранее принятым решениям судов по этому же спору. По его мнению, возможно, истец надеялся, что суд рассмотрит дело под новым углом и даст иную оценку доводам и фактам. Эксперт говорит, что это ошибочная позиция, поскольку суды имеют по такого рода обращениям четкие инструкции.

«Не думаю, что конечной целью истца была именно попытка взыскать с ответчика затраченные средства на строительство объектов социальной инфраструктуры. Скорее, истец пытался комплексно обратить внимание суда на проблему, в которой ключевое — невозможность строить ранее запланированные в этом районе города жилые многоквартирные дома»,— говорит господин Терентьев. Он полагает, что добровольное строительство объектов социнфраструктуры, совершенное в рамках соглашений с администрацией, было запланированным бартером в обмен на разрешение строительства домов. «Но ответчик не мог оказать влияния на события, которые произошли позже, а именно на отмену градостроительных планов земельных участков со стороны вышестоящих ведомств, и данное обстоятельство не может квалифицироваться как прямая вина ответчика»,— подчеркнул эксперт.

Дмитрий Астахов