Завершилась проверка по факту схода трех вагонов с рельс в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода трех грузовых вагонов на путях необщего пользования, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Грузовые вагоны сошли с путей необщего пользования к станции Керамик Свердловской железной дороги 3 июня. Пострадавших в результате инцидента не было, движение не приостановили.

По данным прокуратуры, из-за ненадлежащего содержания шпалы прогнили, рельсовая колея была расширена. «Собственник не соблюдал правила производства маневровых работ, должностные лица РЖД не провели обследование примыкающего пути»,— говорится в сообщении.

Прокурор внес представления об устранении нарушений закона начальнику Свердловской дирекции управления движением и генеральному директору предприятия.

В отношении двух виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч.6 ст.11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сейчас пути необщего пользования отремонтировали, их техническое состояние позволяет обеспечивать безопасное движение поездов.

Ева Коршунова

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