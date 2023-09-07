Долг наклевали по зернышку

Руководство Новомышастовской птицефабрики намерено оспорить в апелляционном суде принятие обеспечительных мер по иску комбикормового завода «Хлеб Кубани». В июле Арбитражный суд Краснодарского края постановил арестовать счета и недвижимость птицефабрики в размере 97,7 млн руб. В такую сумму поставщик комбикорма оценил долг птицеводческого хозяйства за поставку товара. Юристы отмечают, что снять уже наложенные обеспечительные меры будет непросто: птицефабрике необходимо убедить суд в том, что их введение угрожает финансовой устойчивости предприятия и нарушает баланс интересов сторон.



Спор возник из-за задолженности в 97,7 млн руб. за поставку комбикорма

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу ООО «Новомышастовская птицефабрика» на определение Арбитражного суда Краснодарского края об отмене обеспечительных мер в рамках дела по иску кубанского производителя комбикормов — АО «Хлеб Кубани». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, комбикормовый завод пытается взыскать с птицефабрики 97,7 млн руб.: 63,3 млн руб. — основной долг; 34,4 млн руб.— неустойка за несвоевременную оплату поставленного товара по договору от 2022 года.

«Хлеб Кубани» является одним из крупнейших производителей комбикормов на юге России. На сайте общества указано, что в 2022 году «Хлеб Кубани» стал частью компании «Коудайс МКорма», которая входит в российско-нидерландский холдинг, образованный корпорацией De Heus (Нидерланды) и компанией «МКорма» (Россия). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Хлеб Кубани» в 2022 году превысила 2,9 млрд руб., чистая прибыль составила 16,3 млн руб.

ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году в станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициаром является Владислав Хмелевцов. Выручка компании по итогам прошлого года составила 226,2 млн руб., чистый убыток — 65 млн руб. (в 2021 году убыток оказался свыше 213 млн руб.).

Как пишет издание «Голос правды», в 2021 году Новомышастовская птицефабрика пережила кризис из-за вспышки птичьего гриппа: падеж птицы составил 51 тыс. голов из 400 тыс. На 1 сентября 2022 года на птицефабрике насчитали 200 тыс. голов птицы, производство яиц составило около 33 млн штук.

В апреле того же года в отношении гендиректора птицефабрики было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). По версии следствия, руководитель предприятия с 1 февраля по 31 марта 2021 года не платил в полном объеме зарплату 150 своим сотрудникам. Общий размер задолженности составил 2,9 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в этот период указанную должность занимал Виктор Крутоголов. Следователи считают, что деньги на выплату зарплаты у главы компании были, однако, желая улучшить репутацию предприятия, он потратил их на решение текущих финансовых проблем и другие нужды.

В конце 2022 года ООО «Маслозавод Васюринский» пыталось признать ООО «Новомышастовская птицефабрика» банкротом. Суд в удовлетворении иска отказал, так как сумма долга составляла менее 300 тыс. руб. Руководство птицефабрики, комментируя в тот момент разбирательство, заявило "Ъ-Кубань", что фабрика развивается и работает с ключевыми торговыми сетями региона и страны.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, оценивая перспективы апелляции в рамках спора ООО «Хлеб Кубани» и Новомышастовской птицефабрики, отметил, что снять уже наложенные обеспечительные меры сложно.

«Шанс на их отмену есть при условии, что ответчику удастся доказать, что введение обеспечительных мер нарушает баланс интересов сторон и может повлечь за собой нарушение финансовой устойчивости организации, что, с учетом ареста счетов должника, верояно, соответствует действительности. Нужно иметь в виду, что если арест счетов приведет к тому, что должник уйдет в банкротство, то обеспечительные меры с его имущества будут сняты, а компания "Хлеб Кубани" окажется вместе с прочими кредиторами в третьей очереди удовлетворения требований за счет реализации имущества»,— объясняет юрист.

Участники процесса на запросы "Ъ-Кубань" не ответили.

Наталья Решетняк

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