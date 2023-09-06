Жители Черноземья стали на 27% чаще оплачивать покупки сервисами SberPay

С начала 2023 года в регионах Черноземья на 27% выросло количество ежемесячных бесконтактных транзакций через сервисы Сбербанка SberPay. Об этом сообщили в пресс-службе работающего в макрорегионе Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ). По его данным, в декабре 2022 года было совершено 117 тыс. таких транзакций, а в июне 2023-го — 148 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В ЦЧБ отметили, что четверть от всех пользователей сервисов SberPay в Черноземье приходится на Белгородскую область и в этом регионе бесконтактной оплатой пользуются чаще всего в макрорегионе. Высокую динамику показывает и Курская область, где, по оценке банка, число пользователей сервисов за полгода выросло на более 40%.

В банке добавили, что также в Черноземье оплату через SberPay подключают предприниматели и компании для расчетов с клиентами: «Сервис подключается автоматически при подключении точки эквайринга». Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер отметила, что «внутри системы платежей есть градация от более привычных способов бесконтактной оплаты до самых новых»: «Чтобы привыкнуть к любой технологии пользователю нужно время. Поэтому предоставляя уже привычные способы расчётов, например, смартфоном, мы параллельно предлагаем освоить и более инновационные методы — оплату по биометрии».

По данным Сбербанка, всего SberPay предполагает четыре возможных сервиса бесконтактной оплаты: телефоном на Android с NFC, онлайн с подтверждением операции в приложении банка, по QR-коду или биометрии.