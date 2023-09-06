Сотрудники обозначили амбиции

Почти половина россиян никогда не обсуждали со своим начальством повышение зарплаты и карьерный рост. Самыми нерешительными оказались женщины за 50 и работники сферы искусства, выяснил сервис «Авито Работа». При этом каждый пятый участник опроса признался, что последние несколько лет не получал прибавку к зарплате.

Подробности исследования — в справке “Ъ FM”.

46% работающих россиян ни разу за всю карьеру не просили повышения зарплаты или продвижения по службе. Из тех, кто все-таки решался, большинство — женщины. Из мужчин на такой разговор решаются только 41%. Опрос сервиса «Авито Работа» показал, что чем моложе работник, тем он смелее: среди респондентов до 24 лет только один из трех никогда не поднимал вопроса пересмотра размера вознаграждения. В возрастной категории 45-64 года — таких около 60%. Выяснилось также, что самые скромные люди работают в сфере искусства, логистики, образования, медицины и торговли. Больше половины работающих именно в этих отраслях признались, что не стремятся к переговорам с начальниками. А чаще других инициаторами таких бесед выступают сотрудники из IT, банкинга, а также отрасли рекламы, маркетинга и пиара. При этом самые решительные люди живут в Казани и Екатеринбурге. 66% респондентов из этих городов хотя бы раз просили продвижения по карьерной лестнице. Противоположная ситуация в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.

Часто работникам и не требуется идти в кабинет к начальству с подобными просьбами, так как руководители сами регулярно пересматривают зарплатные ведомости. Это принято, например, в сфере торговли, рекламы, маркетинга.

Почти половина участников опроса «Авито Работа» рассказали, что получили прибавку к зарплате в течение последних 12 месяцев, а у каждого третьего надбавка была год-два назад.

При этом руководитель будет рассчитывать на отработку каждого дополнительного рубля, пояснила глава пиара проектов коммуникационного агентства The Mellows Юлия Сошникова:

«Если ты не растешь, то остаешься на той же должности и с той же заработной платой. Она может индексироваться, потому что у нас просто ставка становится выше, то есть раньше SMM-щик у нас стоил 30 тыс. руб., сейчас — 40-60 тыс. руб.

Руководители в целом должны обновлять зарплатные вилки, исходя из рынка.

Если человек просто приходит и просит повысить зарплату, но где-то он нас подвел — потерял контракт и так далее, — естественно, мы ему скажем: "Коллега, сожалению, мы не можем этого сделать по ряду причин". И они будут озвучены, мы все обсудим и придем к какому-то решению.

Нужно понимать, как сотруднику, который, например, два года не приносит прибыль, начать ее приносить, почему здесь ступор, почему человек не развивается.

Можно посмотреть, как изменится ситуация через полгода, дать ему новые задачи, возможно, отправить на тренинги, курсы, которые могут помочь. Или же посмотреть, как он справится сам».

Для банковских работников разговор о деньгах — тема привычная. Сотрудники, как правило, не стесняются поднимать подобные вопросы, и ответ получают четкий: из чего складывается зарплата и какие еще опции нужно взять на себя, чтобы добиться прибавки, пояснила HR-бизнес-партнер банка «Точка» Эльвира Фарвазова:

«Средний возраст ребят, которые работают, 25-30 лет. Это те люди, которые не стесняются говорить про зарплату. Конечно, это нормально, когда в ответ на такой вопрос ты слышишь "нет" или "не в текущей ситуации". Но чаще всего это все-таки аргументированные объяснения.

У нас, например, очень много метрик, на которые мы смотрим, и это всегда разговор по фактам, а не просто какие-то взятые с потолка цифры. Сотруднику описывают, что стоит дороже, какие навыки, результаты, и, соответственно, он ориентируется на это.

Если же его такая история не устраивает, это тоже нормально. Мы понимаем, что у всех сейчас разные приоритеты и цели».

Вместе с тем некоторые эксперты, опрошенные “Ъ FM”, не согласны с выводами опроса сервиса «Авито». Так, данные о том, что 72% айтишников ведут переговоры о повышении зарплат или смене позиции, удивили HR-директора компании TexTerra Ольгу Безматерных. Как правило, в этой сфере зарплаты пересматриваются и без дополнительных запросов, уверяет она:

«Крайне редко у нас сами сотрудники выходят с вопросом: "Хочу зарабатывать больше, что я могу для этого сделать?" или, может быть, уже с конкретными предложениями. Мы можем увеличить зарплату до 30%, например, если работник с уровня middle переходит на senior.

Если человек не очень ценный в компании, тут, конечно, другая история. Мы стараемся таких людей, во-первых, и не брать, и, в общем-то, долго не задерживать. Мне сложно представить ситуацию, когда сотрудник говорит: "Поднимите мне зарплату", а мы отвечаем: "Нет".

В каждой подобной ситуации мы начинаем обсуждение. Да, это может быть не в моменте, не с завтрашнего дня, не с 1-го числа ближайшего месяца. Скорее всего, это будет какой-то другой вариант, в частности, подведение к аттестации либо делегирование дополнительных задач».

Между тем, по данным опроса сервиса «Авито Работа, довольных и неудовлетворенных своим уровнем дохода оказалось почти поровну — 49% и 51% респондентов соответственно.

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Светлана Белова