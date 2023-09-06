Предприятия наращивают вложения

Инвестиции в экономику Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года выросли на 2,8%, сообщает Удмуртстат. Предприятия республики вложили в производство в сумме свыше 56 млрд руб., кредитные средства составили всего 14%. В первую очередь инвестиции шли на приобретение оборудования и возведение зданий. Эксперты отмечает, что росту вложений бизнеса способствует общая тенденция наращивания объемов производства из-за ухода западных компаний и запуск проектов импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия инвестиции в экономику Удмуртии составили 56,1 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 2,8% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Такие данные приводит Удмуртстат. В расчете на душу населения инвестиции составили 38,8 тыс. руб., что соответствует седьмому месту в ПФО. Лидирует по этому показателю Татарстан с 96,6 тыс. руб. на душу населения, последнее место в округе занимает Марий Эл с 26,6 тыс. руб.

Из общего объема инвестиций 36,3 млрд руб. составили вложения в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. По большей части компании инвестировали собственные средства (71%). 14% вложений составили кредитные средства, 10,4% инвестиций привлечено из бюджетов разного уровня.

Для сравнения в первом полугодии 2022 года собственные средства во всем объеме инвестиций бизнеса достигали 80%, только 7% приходилось на кредиты, 8% — на бюджетные средства.

Больше половины объема инвестиций пришлись на добывающие и обрабатывающие отрасли — 23,9% и 28,1% соответственно.

44,7% от общего объема инвестиций составили расходы на приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, еще 32,3% — на возведение зданий, сооружений и улучшение земель.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что с учетом массового исхода из России западных инвесторов и санкционной повестки, объемы и динамика инвестиций в экономику Удмуртии по итогам января-июня 2023 года «выглядят вполне приличными».

«Их росту могли поспособствовать два фактора: во-первых, сокращение ввоза различной продукции из Европы и, соответственно, открывшиеся новые возможности перед региональными производителями, во-вторых, государственный курс на поддержку импортозамещения. И по итогам текущего года можно ожидать увеличения капитальных вложений примерно на 4-7%»,— полагает господин Хазанов.

Рост инвестиций в целом говорит о том, что на рынке появляется все больше российских брендов, что есть возможности для инвестирования в совершенно различных отраслях, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Если мы видим рост инвестиций, то это говорит о том, что продукция, которая производится в республике, востребована»,— заключает эксперт.

Михаил Красильников

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