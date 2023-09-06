Дума Заречного рассмотрела нарушение мэром антикоррупционного законодательства

Депутаты думы Заречного (Свердловская область) признали «малозначительным проступком» нарушение антикоррупционного законодательства главой города Андреем Захарцевым.

Ранее, 27 июля, рабочая группа комиссии по координации работы по противодействую коррупции в Свердловской области проверила главу Заречного Андрея Захарцева на соблюдение требований, возложенных в связи с занимаемой им должностью. Согласно выписке из протокола заседания рабочей группы, 15 февраля 2023 года господин Захарцев был избран председателем некоммерческого фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциация территорий расположения атомных электростанций. По требованиям законодательства, он должен был за месяц оповестить о своем назначении губернатора Евгения Куйвашева.

«Захарцев уведомление о его избрании председателем фонда направил с нарушением требований областного закона, устанавливающего предварительный характер такого уведомления, спустя месяц после избрания»,— говорится в документе. Комиссия установила, что глава Заречного не исполнил обязанность, предусмотренную федеральным и областным законами о противодействии коррупции. Документ решения комиссии разместил депутат Юрий Бутаков на своей странице «ВКонтакте».

На заседании думы 5 сентября 14 депутатов проголосовали за признание нарушения господина Захарцева «малозначительным проступком», один — против, один — воздержался.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, господин Захарцев относится к наиболее эффективным главам местного самоуправления в области. «Главы, как и депутаты, ежегодно проходят проверку полноты и достоверности деклараций о доходах и собственности. Выявляемые нарушения, как правило, не носят серьезного характера и проверочные действия направлены, прежде всего, на профилактику. Муниципальные думы имеют право принять информацию профильного департамента к сведению, объявить предупреждения или отрешить от должности и мандатов глав и депутатов. Случай Захарцева не требует жесткого реагирования»,— рассказали в правительстве.

Напомним, в 2021 году несколько депутатов думы Заречного обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Андрея Захарцева в связи с утратой доверия. Поводом стало то, что глава города в 2018 — 2021 годах неоднократно выписывал себе премии, общая сумма которых составила более 382 тыс. руб. Дума Заречного большинством голосов объявила мэру замечание. По словам господина Бутакова, господин Захарцев вернул полученные деньги в бюджет, когда узнал о нарушении. Прокуратуру это устроило, поэтому ее представитель не настаивал на более строгом наказании.

Василий Алексеев

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