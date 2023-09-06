В Волгоградской области вынесен повторный приговор экс-вице мэру Волжского

Волжский городской суд огласил приговор заместителю главы администрации городского округа — г. Волжский Виктора Сухорукова. Подсудимого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности в течение двух лет.

В ходе заседания установили, что с февраля 2016 по сентябрь 2017 года чиновник указывал подчиненным игнорировать судебные разбирательства по иску администрации к ООО «МК-Инвест» на сумму 39 млн руб. Такую сумму предприятие задолжало городу за аренду земли. В связи с неявкой истца суд оставил требования муниципалитета без рассмотрения — более юристы администрации не пытались взыскать долг.

В результате осенью 2017 года в отношении должника была введена процедура банкротства, а имущество на сумму 200 млн перешло в распоряжение иных кредиторов. Задолженность по договору аренды перед администрацией до сих пор не погашена, отмечают в прокуратуре Волгоградской области.

Впервые приговор Виктору Сухорукову Волжский районный суд вынес 10 октября 2022 года — он устоял в Волгоградском областном суде. Чиновник получил три года колонии общего режима. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил дело на повторное рассмотрение.

Нынешний приговор в законную силу пока не вступил. Подсудимый отрицает вину.

Никита Маркелов

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