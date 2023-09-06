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«Яндекс Погода»: в среду в Черноземье будет облачно, до +20°

В среду на территории Черноземья погода будет преимущественно облачной и малооблачной, а среднесуточная температура составит от +17° до +20°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет в Белгороде, где ожидается малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +20°. Малооблачно также будет в Курске (+19°)и Орле (+18°). В остальных регионах Черноземья 7 сентября будет также облачно с прояснениями: в Воронежской и Липецкой областях температура воздуха составит соответственно +19° и +18°, а в Тамбовской будет холоднее лишь на один градус.

Владимир Зоркий

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