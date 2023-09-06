Две фермы в Ленобласти получат гранты на развитие сельского туризма

Два сельскохозяйственных предприятия из Ленобласти — ферма усадьбы «Марьино» и эко-деревня «Хутор Сарья» — выиграли гранты от Минсельзоза по программе «Агротуризм», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Предприятия получат до 10 млн руб. Конечная сумма зависит от того, сколько сама компания инвестирует в туристический проект. Получить максимальную сумму смогут только те предприниматели, которые оплатят не менее 25% стоимости всего проекта.

Грант «Агротуризм» выделяется с 2022 года. Деньги идут на создание на территории фермерских хозяйств туристической инфраструктуры: это могут быть как прогулочные пространства с зоной дегустации фермерской продукции, так и полноценные деревенские дома, в которых турист сможет полностью погрузиться в крестьянский быт.

В 2022 году министерство отобрало 51 проект развития сельского туризма, сумма грантов составила 300 млн руб.; в 2023 году было отобрано уже 73 проекта, на гранты выделили 500 млн руб. В 2024 году на поддержку агротуризма выделят 700 млн руб.

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