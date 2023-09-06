Представитель военкомата Петербурга опроверг рассылку об увеличении срока службы

В военном комиссариате Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам опровергли рассылку повесток с предупреждением о планируемом увеличении периода срочной службы. Первоначально информацию о таких письмах опубликовала «Фонтанка» со ссылкой на читателя, который сообщил журналистам, что получил уведомление от указанного военкомата.

Как пишет издание, после этого с редакцией связался начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата города Владимир Огурченков и пояснил, что подобной рассылки райотделом не производилось. На вопрос, как письмо попало в запечатанный конверт, господин Огурченков затруднился ответить.

«Честно говоря, я не могу сказать. Может, письмо вскрывали и положили, не знаю. По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали. Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще»,— сказал он.

Представитель комиссариата указал, что на попавшем в сеть документе не имеется подписей и печатей.

Срок службы по призыву в РФ составляет 12 месяцев. В октябре 2022 года первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил рассмотреть вариант возвращения двухлетней службы в армии, однако такая инициатива не нашла поддержки у парламентариев. В частности, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что этот вопрос следует поднимать после окончания специальной военной операции.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург