Театры разыгрались на премьеры

В новом сезоне театры Свердловской области представят премьеры как по классическим, так и по современным произведениям. Среди них — спектакли «Баядера», «Фауст», «Вий», «Полет», мюзикл «Капитанская дочка» и другие. В Екатеринбург с гастролями приедут Сахалинский международный театральный центр имени Чехова, Серовский театр драмы имени Чехова и Новоуральский театр кукол «Сказ». Кроме того, пройдут театральные фестивали «Реальный театр», «Свой» и другие. Подробнее о премьерах нового театрального сезона — в обзоре Анастасии Таначевой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 2 августа первым театральный сезон открыл «Коляда-театр» спектаклем «Сорочинская ярмарка». Ближайшая премьера 20-го сезона в театре — «Бесприданница» по драме Александра Островского в постановке Николая Коляды — состоится 25 сентября. Кроме того, в числе премьер — «Фауст» Иоганна Гете, «Вий» Николая Гоголя, инсценировку к которому напишет господин Коляда, «Орфей спускается в ад» и «Ночь игуаны» по пьесам американского драматурга Теннесси Уильямса. Премьера «Ночи игуаны» запланирована на 3 декабря.

С гастролями «Коляда-театр» осенью посетит Салехард (ЯНАО), Сосновый Бор (Ленинградская область), Сербию и Армению, а зимой — Москву. Спектакль «Тарас Бульба» представят на XVI международном фестивале-конкурсе драматических театров «Камерата», который пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября. Постановку «Стеклянный зверинец» смогут увидеть жители Йошкар-Олы.

В Уральском государственном театре эстрады сезон открылся 10 августа театрализованным шоу «Назад в 90-е». Новую концертную программу «Хорошие песни. Хиты» театр представит 27 сентября. На ней зрители услышат популярные песни Игоря Крутого, Юрия Антонова, Игоря Николаева и других исполнителей и композиторов. А 28 октября артисты театра представят премьерный концерт «Притяжение».

Свердловский государственный академический театр драмы начал 94-й сезон 25 августа с премьеры «Измена» по пьесе Леонида Зорина в постановке Владимира Панкова. С 19 по 23 сентября Сахалинский международный театральный центр имени Антона Чехова привезет в театр спектакли «Гроза», «Onegin», «#Люблюнемогу», «Экстремалы» и «Комната невесты».

В середине октября Театр драмы покажет недавнюю премьеру «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева в постановке Петра Куртова. А 3 ноября состоится премьера спектакля «Любой ценой…» по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана в постановке Алексея Бадаева.

Большая часть свердловских театров открыла сезон в начале сентября. Так, Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет»), новым художественным руководителем которого назначен Максим Петров, начал 112-й сезон с недавней премьеры «Сильфиды». А 29 сентября театр представит новую оперу «Дюймовочка».

В рамках XVII Всероссийского фестиваля «Реальный театр», который проходит в Екатеринбурге с 4 по 14 сентября на сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ) можно увидеть спектакли московского театра «Среда 21» «Лес. Трактат», московского Театра юного зрителя «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии», Санкт-Петербургского «Театра на Литейном» «Идите и показывайте» и другие.

Новоуральский театр кукол «Сказ» 8 сентября представит премьеру «Гроза» по одноименной драме Александра Островского в постановке Павла Мясникова. С 25 сентября театр приедет с гастролями в Екатеринбургский театр кукол и покажет такие детские спектакли, как «Первый снег», «Ходжа Насреддин» и «Тайна Красной Шапочки». Также на сцене Екатеринбургского театра кукол спектакль «Мандельштам. Воронежские тетради» представит Воронежский театр кукол имени Валерия Вольховского «Шут».

С 27 сентября по 2 октября в Екатеринбурге в пятый раз пройдет фестиваль моноспекталей и дуэтов «Свой», организатором которого выступает Камерный театр. На фестивале зрители увидят такие спектакли как «Дервиш» (Буинский государственный драматический театр), «Ольга. Запретный дневник» (Независимый проект, Санкт-Петербург), «Говорит Москва» (Творческая мастерская Granart, Нижний Новгород) и другие постановки.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии начнет 91-й сезон с премьерной оперетты «Баядера» в постановке Филиппа Разенкова. «Эта постановка реализована на грант губернатора Свердловской области и обещает стать действительно ярким событием, потому что в центре сюжета — история любви индийского принца и звезды парижской сцены. А художниками этого спектакля являются люди, которых в нашем городе знают и любят,— это главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков, отвечающий за сценографию, и художник по костюмам Татьяна Ногинова»,— рассказал в ходе пресс-конференции художественный руководитель театра Филипп Разенков.

В середине октября Театр музыкальной комедии представит юбилейный концерт «Театр в городе», шеф-режиссером которого выступит Нина Чусова. Концерт посвящен 300-летию Екатеринбурга и 90-летию театра.

В середине декабря планируется новый спектакль «Полет» на музыку уральского композитора Евгения Кармазина. Постановка посвящена известным советским гимнасткам сестрам Назмутдиновым. По словам господина Разенкова, это будет первый в мире спектакль-мюзикл о художественной гимнастике. Проект реализуется на федеральный грант.

Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в новом сезоне представит премьеры «Борис Рыжий», «Выстрел» из цикла повестей Александра Пушкина «Повести Белкина», показ которого пройдет 7 ноября, «Ермаковы лебеди», посвященный 145-летию Павла Бажова.

«Сейчас мы готовимся к юбилею Бориса Рыжего — на следующий год будет 50 лет со дня его рождения. Но кроме спектакля, у нас всегда еще идет большая программа: мы читаем стихи со всей страной онлайн, ведем экскурсию “Вторчермет Бориса Рыжего”, рассказываем какие-то новые научные исследования по поводу Бориса Рыжего, потому что его творчество при всей своей востребованности остается большой загадкой»,— прокомментировала директор Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

Анастасия Таначева