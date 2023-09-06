Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театры разыгрались на премьеры

В Екатеринбурге представили новые спектакли театрального сезона

В новом сезоне театры Свердловской области представят премьеры как по классическим, так и по современным произведениям. Среди них — спектакли «Баядера», «Фауст», «Вий», «Полет», мюзикл «Капитанская дочка» и другие. В Екатеринбург с гастролями приедут Сахалинский международный театральный центр имени Чехова, Серовский театр драмы имени Чехова и Новоуральский театр кукол «Сказ». Кроме того, пройдут театральные фестивали «Реальный театр», «Свой» и другие. Подробнее о премьерах нового театрального сезона — в обзоре Анастасии Таначевой.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 2 августа первым театральный сезон открыл «Коляда-театр» спектаклем «Сорочинская ярмарка». Ближайшая премьера 20-го сезона в театре — «Бесприданница» по драме Александра Островского в постановке Николая Коляды — состоится 25 сентября. Кроме того, в числе премьер — «Фауст» Иоганна Гете, «Вий» Николая Гоголя, инсценировку к которому напишет господин Коляда, «Орфей спускается в ад» и «Ночь игуаны» по пьесам американского драматурга Теннесси Уильямса. Премьера «Ночи игуаны» запланирована на 3 декабря.

С гастролями «Коляда-театр» осенью посетит Салехард (ЯНАО), Сосновый Бор (Ленинградская область), Сербию и Армению, а зимой — Москву. Спектакль «Тарас Бульба» представят на XVI международном фестивале-конкурсе драматических театров «Камерата», который пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября. Постановку «Стеклянный зверинец» смогут увидеть жители Йошкар-Олы.

В Уральском государственном театре эстрады сезон открылся 10 августа театрализованным шоу «Назад в 90-е». Новую концертную программу «Хорошие песни. Хиты» театр представит 27 сентября. На ней зрители услышат популярные песни Игоря Крутого, Юрия Антонова, Игоря Николаева и других исполнителей и композиторов. А 28 октября артисты театра представят премьерный концерт «Притяжение».

Свердловский государственный академический театр драмы начал 94-й сезон 25 августа с премьеры «Измена» по пьесе Леонида Зорина в постановке Владимира Панкова. С 19 по 23 сентября Сахалинский международный театральный центр имени Антона Чехова привезет в театр спектакли «Гроза», «Onegin», «#Люблюнемогу», «Экстремалы» и «Комната невесты».

В середине октября Театр драмы покажет недавнюю премьеру «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева в постановке Петра Куртова. А 3 ноября состоится премьера спектакля «Любой ценой…» по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана в постановке Алексея Бадаева.

Большая часть свердловских театров открыла сезон в начале сентября. Так, Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет»), новым художественным руководителем которого назначен Максим Петров, начал 112-й сезон с недавней премьеры «Сильфиды». А 29 сентября театр представит новую оперу «Дюймовочка».

Как «Урал Опера Балет» открыл театральный сезон с новым художественным руководителем

Читать далее

В рамках XVII Всероссийского фестиваля «Реальный театр», который проходит в Екатеринбурге с 4 по 14 сентября на сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ) можно увидеть спектакли московского театра «Среда 21» «Лес. Трактат», московского Театра юного зрителя «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии», Санкт-Петербургского «Театра на Литейном» «Идите и показывайте» и другие.

Новоуральский театр кукол «Сказ» 8 сентября представит премьеру «Гроза» по одноименной драме Александра Островского в постановке Павла Мясникова. С 25 сентября театр приедет с гастролями в Екатеринбургский театр кукол и покажет такие детские спектакли, как «Первый снег», «Ходжа Насреддин» и «Тайна Красной Шапочки». Также на сцене Екатеринбургского театра кукол спектакль «Мандельштам. Воронежские тетради» представит Воронежский театр кукол имени Валерия Вольховского «Шут».

С 27 сентября по 2 октября в Екатеринбурге в пятый раз пройдет фестиваль моноспекталей и дуэтов «Свой», организатором которого выступает Камерный театр. На фестивале зрители увидят такие спектакли как «Дервиш» (Буинский государственный драматический театр), «Ольга. Запретный дневник» (Независимый проект, Санкт-Петербург), «Говорит Москва» (Творческая мастерская Granart, Нижний Новгород) и другие постановки.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии начнет 91-й сезон с премьерной оперетты «Баядера» в постановке Филиппа Разенкова. «Эта постановка реализована на грант губернатора Свердловской области и обещает стать действительно ярким событием, потому что в центре сюжета — история любви индийского принца и звезды парижской сцены. А художниками этого спектакля являются люди, которых в нашем городе знают и любят,— это главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков, отвечающий за сценографию, и художник по костюмам Татьяна Ногинова»,— рассказал в ходе пресс-конференции художественный руководитель театра Филипп Разенков.

В середине октября Театр музыкальной комедии представит юбилейный концерт «Театр в городе», шеф-режиссером которого выступит Нина Чусова. Концерт посвящен 300-летию Екатеринбурга и 90-летию театра.

В середине декабря планируется новый спектакль «Полет» на музыку уральского композитора Евгения Кармазина. Постановка посвящена известным советским гимнасткам сестрам Назмутдиновым. По словам господина Разенкова, это будет первый в мире спектакль-мюзикл о художественной гимнастике. Проект реализуется на федеральный грант.

Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в новом сезоне представит премьеры «Борис Рыжий», «Выстрел» из цикла повестей Александра Пушкина «Повести Белкина», показ которого пройдет 7 ноября, «Ермаковы лебеди», посвященный 145-летию Павла Бажова.

«Сейчас мы готовимся к юбилею Бориса Рыжего — на следующий год будет 50 лет со дня его рождения. Но кроме спектакля, у нас всегда еще идет большая программа: мы читаем стихи со всей страной онлайн, ведем экскурсию “Вторчермет Бориса Рыжего”, рассказываем какие-то новые научные исследования по поводу Бориса Рыжего, потому что его творчество при всей своей востребованности остается большой загадкой»,— прокомментировала директор Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

Анастасия Таначева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...