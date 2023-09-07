МинЖКХ вывели на «Чистую воду»

Суды обязали министерство ЖКХ Башкирии вернуть в федеральный бюджет 67,1 млн руб., выделенных на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Как было установлено в судах, три объекта, строящиеся на федеральные средства, были введены в эксплуатацию с нарушением сроков. В министерстве «Ъ-Уфа» пояснили, что муниципалитеты, которым были переданы федеральные средства, взыскивают с подрядчиков неустойку за нарушение сроков исполнения контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МинЖКХ Башкирии не убедило суд в полноценной реализации программы «Чистая вода»

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ МинЖКХ Башкирии не убедило суд в полноценной реализации программы «Чистая вода»

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, обязавшего министерство ЖКХ Башкирии вернуть в федеральный бюджет 67,1 млн руб. в связи с недостижением плановых значений результатов использования субсидии. Средства выделялись на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В 2019 году бывший замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и замминистра ЖКХ Башкирии Юрий Палтусов подписали соглашение о реализации «Чистой воды» в республике. В том же году республиканское правительство утвердило региональную программу на 2019 — 2024 годы. К 2024 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна была составить 92,5%, а для городских жителей этот показатель должен достичь 100%. На эти цели из федерального бюджета предусматривалось 4,1 млрд руб., из республиканского — 788,2 млн руб., из местных — 59,5 млн руб. и 431,6 млн руб. — из внебюджетных источников. За счет федеральных средств должны были ввести, в частности, в марте 2020 года — систему очистки питьевой воды в поселке Давлеканово, в конце 2021 года — очистку питьевой воды от мутности в Стерлитамаке, а также водозабор и сети водоснабжения в шести селах и деревнях Уфимского района, до 2022 года реконструировать водовод от Исаковского водозабора для водоснабжения поселка Чишмы.

МинЖКХ Башкирии, которое обязано было предоставлять в Министерство строительства России отчеты о результатах регионального проекта и результативности использования субсидии, сообщало, что все плановые показатели достигнуты. Минстрой России отчеты принял. Однако управление федерального казначейства по Башкирии, проанализировав информацию во время внеплановых проверок, пришло к выводу, что три объекта были введены в эксплуатацию с опозданием, только в конце 2022 года, следовательно, плановые значения и показатели результативности не были достигнуты, а отчетность министерства была недостоверной. Что касается реконструкции водовода, приказом Минстроя России его финансирование за счет федеральных средств было перенесено на текущий год, в связи с чем завершение строительства также переносилось.

В результате казначейство в 2022 году внесло министерству представление, обязав устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства, а также возвратить в федеральный бюджет из республиканского бюджета 67,1 млн руб. субсидий.

МинЖКХ не согласилось с представлением и в конце прошлого года подало иск в арбитражный суд Башкирии к казначейству. Суд первой инстанции встал на сторону заявителя, признал недействительными пункты представления, указав, что показатели результативности использования субсидии по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2021 году, и количеству введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения министерством все же достигнуты.

Управление федерального казначейства подало апелляционную жалобу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решение отменил. Плановые показатели по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2021 году, надлежало достичь за счет введения в эксплуатацию объектов, которые финансировались за счет федеральных средств, отметил суд. Поскольку они не были введены в эксплуатацию в установленные сроки, показатели результативности использования субсидии не достигнуты, говорится в постановлении.

МинЖКХ, в свою очередь, в кассации заявило, что несоблюдение графика работ на объектах не отразилось на достижении показателей и в итоге не повлекло нецелевого расходования бюджетных средств. Также истец не согласился с размером суммы субсидий, подлежащей возврату. Тем не менее, суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены постановления апелляции. Повторив доводы предыдущей инстанции, арбитражный суд Уральского округа также отметил, что минЖКХ ранее не заявляло возражений относительно размера суммы. Доводы истца о нарушении казначейством методики расчета впервые были заявлены только в кассации, в связи с чем не были приняты во внимание.

В минЖКХ «Ъ-Уфа» сообщили, что не намерены в дальнейшем оспаривать решение. В министерстве пояснили, что выделенные из бюджетов средства были предоставлены муниципалитетам, которые заключали контракты на строительство спорных объектов. Два муниципалитета сегодня уже обратились в арбитражный суд Башкирии с иском к подрядчику о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения контрактов. «Бюджетные меры понуждения применяются федеральным казначейством в безакцептном порядке. На сегодняшний день денежные средства еще не взысканы»,— ответили в министерстве.

Влада Шипилова