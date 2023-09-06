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Коммерсантъ FM
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«Газпром» отверг предложение Молдавии выплатить $8,6 млн из $709 млн долга

«Газпром» (MOEX: GAZP) категорически не согласен с предложением правительства Молдавии выплатить $8,6 млн из $709 млн исторической задолженности «Молдовагаза» перед российской компанией, сообщила пресс-служба «Газпрома». Компания намерена продолжить отстаивать свои права всеми возможными способами.

В «Газпроме» заявили, что отчет аудитора, который представлен на сайте Министерства энергетики Молдавии, не был утвержден наблюдательным советом «Молдовагаза», о чем ранее российская компания договорилась с молдавским правительством.

Пресс-служба подчеркнула, что аудитора и условия тендера на закупку его услуг определял исключительно кабмин Молдавии без участия «Газпрома» и «Молдовагаза». Кроме того, выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности, потому что она подтверждается в регулярно подписываемых документах между компаниями и решениями арбитража, заключили в «Газпроме».

Ранее сегодня, 6 сентября, правительство Молдавии, ссылаясь на отчет аудитора, предложило «Газпрому» выплатить $8,6 млн из $709 млн долга. По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, из общего долга $276 млн не подтверждены документально «Молдовагазом» и «Газпромом», еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности.

В 2021 году компания «Молдовагаз» перезаключила договор с «Газпромом» о поставках российского газа на пять лет. Соглашение заключили при условии, что «Молдовагаз» выплатит долг, который тогда оценивался в $709 млн. В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки в Молдавию из-за того, что часть сырья «оседала» на Украине. В итоге «Газпром» решил не делать этого. С декабря Молдавия отказалась от поставок газа из России.

Эрдни Кагалтынов

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