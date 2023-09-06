Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Континент ЭТС» получил льготный заем ФРП на создание производства контроллеров

ООО «Континент ЭТС» (Балахна, Нижегородская область, входит в ГК «Узола») получило совместный льготный заем от регионального и федерального фондов развития промышленности на 90 млн руб. По данным областного правительства, полученные средства планируется направить на закупку оборудования и опытно-конструкторские работы для открытия производства логистических контроллеров в Нижнем Новгороде.

Предприятие специализируется на разработке и производстве различной электротехнической продукции. Ранее оно уже получало от областного ФРП поддержку по региональным программам «Стабильность производства» и «Поддержка производства» сумму 40 млн руб на расширение производства радиоэлектронной продукции.

Контроллеры, которые планирует выпускать «Континент ЭТС», используются на автоматизированных производствах в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ. До введения экономических санкций в отношении России на рынке контроллеров значительная доля продаж приходилась на иностранные компании. Открытие нового производства должно удовлетворить часть потребностей отечественных предприятий.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...