«Континент ЭТС» получил льготный заем ФРП на создание производства контроллеров

ООО «Континент ЭТС» (Балахна, Нижегородская область, входит в ГК «Узола») получило совместный льготный заем от регионального и федерального фондов развития промышленности на 90 млн руб. По данным областного правительства, полученные средства планируется направить на закупку оборудования и опытно-конструкторские работы для открытия производства логистических контроллеров в Нижнем Новгороде.

Предприятие специализируется на разработке и производстве различной электротехнической продукции. Ранее оно уже получало от областного ФРП поддержку по региональным программам «Стабильность производства» и «Поддержка производства» сумму 40 млн руб на расширение производства радиоэлектронной продукции.

Контроллеры, которые планирует выпускать «Континент ЭТС», используются на автоматизированных производствах в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ. До введения экономических санкций в отношении России на рынке контроллеров значительная доля продаж приходилась на иностранные компании. Открытие нового производства должно удовлетворить часть потребностей отечественных предприятий.

Андрей Репин