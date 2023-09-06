В Анапе открыли региональный сосудистый центр

В Анапе на базе хирургического корпуса горбольницы открылся региональный сосудистый центр. Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем будут лечить жителей города и Темрюкского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Центр начал активную работу с 4 сентября. За три дня ангиохирурги из разных регионов России успешно завершили уже шесть операций. Их проводят малотравматичным способом. Во время них происходит минимальное негативное воздействие на организм. Кроме того, из-за низкого риска осложнений период реабилитации сокращается до нескольких дней.

Для изучения функционального состояния кровеносных сосудов, кровотока и распространенности патологического процесса врачи используют новое оборудование. Его приобрели по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Татьяна Ручкина

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