Дело об аварии на шахте «Листвяжная» поступило на рассмотрение суда

В Центральный районный суд Кемерово поступило уголовное дело по обвинению бывшего президента кемеровского АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева, гендиректора АО «ХК «СДС-Уголь» Михаила Алексеева и технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова по обвинениям в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда. При этом указано, что в отношении Михаила Федяева действует мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, а два других обвиняемых по делу находятся под стражей, срок которой продлен до 25 сентября 2023 года.

В аварии на шахте «Листвяжная» («дочка» «СДС-Угля») 25 ноября 2021 и в последующих спасательных работах погибли 46 горняков и 5 горноспасателей. 15 декабря того же года Михаил Федяев был арестован по обвинению по ч. 2 ст. 201 УК РФ первый, и руководители «СДС-Угля» по по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В июле прошлого года первого выпустили из под стражи.

Согласно картотеке суда, это дело поступило в него 5 сентября, дата первого рассмотрения пока не назначена. Судьей по делу указана Инна Михайленко. Напомним, что она рассматривала дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово ГУ МЧС по Кузбассу Григория Терентьева (в июне 2023 года были осуждены на 10 лет и 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев колонии, соответственно).

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Игорь Лавренков, Кемерово