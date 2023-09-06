«Что-то у нас с Арменией не ладится»

В Кремле отреагировали на последние резкие заявления Никола Пашиняна: премьер-министр Армении, в частности, анонсировал совместные учения с США Eagle Partner 2023. Также парламент республики может рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута. Это значит, что страна официально признает Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест президент России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что полный разрыв между Россией и Армений сегодня невозможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Что-то у нас с Арменией совсем в последнее время не ладится. Что ни день, то шокирующие новости. Никол Пашинян называет ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Затем следует приглашение его страны в НАТО, пусть не официальное, пусть на уровне поста в бывшем Twitter, но все равно неприятно.

Вот республика отзывает своего представителя из ОДКБ и отказывается проводить у себя учения этой организации. Зато анонсирует совместные маневры с США, не так чтобы очень масштабные, но, опять же, главному союзнику это понравиться не может.

А, может быть, он уже и не союзник вовсе? Здесь требуется долгая пауза. Как говорится, лиха беда начало. Однако продолжим.

Так может статься, что парламент республики ратифицирует Римский статут. А это значит, что Армения официально признает Международный уголовный суд в Гааге. Да-да, тот самый, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ереван намерен обратиться в МУС по поводу Нагорного Карабаха, то есть это как бы не антироссийский демарш. Но если признаешь суд, значит, обязан выполнять его решения. Здесь уже ничего не попишешь.

Армения впервые отправила гуманитарную помощь Украине. Жена господина Пашиняна Анна Акопян примет участие в саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

Республика теряет Карабах, и Россия не в состоянии на этот процесс никак повлиять, равно как и западные союзники, а также многочисленные армянские диаспоры по всему миру.

И никакие учения, приглашения в НАТО и даже грозные заявления Запада, которые, к слову, полностью отсутствуют, абсолютно не помогут. Единственный выход — это мирный договор с Азербайджаном и Турцией. Никол Пашинян не может этого не понимать. Но можно смягчить горькие последствия, по сути, военного поражения, обвинив во всем Россию.

Хотя изначально было понятно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но это не значит, что у армянского премьер-министра нет оснований для недовольства. Зачем тогда союзник, если он ничем не может помочь в трудную минуту? Зачем ОДКБ и иные многочисленные соглашения?

Тем временем Москва начала реагировать. Сразу стоит выделить комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова насчет того, что в России живет больше армян, чем в самой Армении.

Цифра, конечно, неточна, но смысл в целом понятен. Это аргумент, который перевешивает все остальные. В такой ситуации разрыв невозможен, это главная скрепа, а говорить можно все что угодно.

Впрочем, с дальнейшим ухудшением отношений и в этой части возможны изменения, пусть и не сразу. Ломать, как говорится, не строить.

Может ли Россия всему этому воспрепятствовать? Конечно же, может, только для начала нужно прийти к пониманию, что союзник — это не младший брат и не подчиненный, а равноправный партнер, у которого есть свои интересы. Пока этого нет, неизбежно будут сложности.

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