Брокеры покнурили головы

Брокеры попросили Центробанк не вводить новую категорию инвесторов. К так называемым квалам и неквалам регулятор хочет добавить еще и КНУРов — клиентов с начальным уровнем риска — с опытом маржинальной торговли менее года. Им могут ограничить максимальный размер плеча на 30-40%. А брокеры, по замыслу ЦБ, будут предупреждать их о совершении сделок, которые приводят к возникновению непокрытой позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила регулятору отказаться от этой идеи, пишут «Ведомости». Ужесточение правил ударит по рынку, которому и так не хватает ликвидности. Существующих ограничений вполне достаточно, уверен директор брокерского бизнеса компании БКС Олег Чихладзе:

«Текущий механизм, когда клиенты могут пройти тестирование, является оптимальным и достаточным. Вводятся новые ограничения, которых нигде в мире больше нет, и мы считаем, что это создает лишнюю нагрузку — во-первых, чисто операционную, во-вторых, мы не понимаем, из-за чего это делается, какие задачи решаются, какая долгосрочная стратегия за этим стоит.

Все эти ограничения появляются под предлогом заботы и защиты, но если мы посмотрим, к чему они приводят, то увидим, что зачастую за этим стоит желание снять с себя ответственность и просто закрыть какие-то возможности для частных инвесторов.

Простой пример: пенсионная реформа, в рамках которой пенсионным фондам закрыли возможность инвестировать в рисковые активы. Их итоговая доходность оказалась даже меньше, чем на депозитах. В итоге покупательная способность этих активов не выросла, а упала, и долгосрочный риск, риск инфляции разрушил финансовое будущее тех, кто в этой системе принимал участие».

Брокеры указывают на важность розничных инвесторов. На них приходится 76% оборота торгов акциями и треть — облигациями. Но позволять им идти на риск недопустимо, уверен глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Мне кажутся все кредитные плечи большой проблемой, особенно для начинающего инвестора.

Прежде всего статистика активных операций на рынке очень нехорошая с точки зрения результата — при таковых зарабатывают меньше 1% клиентов.

Понятно, для чего это нужно брокеру: у него появляется дополнительная маржинальность, проблем с продажами нет, поскольку люди на рынок приходят. То есть как бы тактически брокеры хотят выиграть.

Что будет стратегически? Это вопрос завтрашнего дня, но нас жизнь научила в завтра особенно не смотреть. У Центрального банка другая логика: он понимает, что гигантское количество физлиц, которое приходит на рынок, это отложенная проблема. Многие из них окажутся с отрицательным финансовым результатом, и надо это как-то размыть, сделать меньше».

Представитель ЦБ сказал «Ведомостям», что пониженного размера плеча хватит начинающим инвесторам, чтобы «почувствовать рынок». Брокеры же отмечают, что с прошлого года клиенты сами стали реже рисковать и берут меньший размер плеча. При этом регулятор готов упростить процесс получения статуса квалифицированного инвестора. Для этого будет достаточно сдать экзамен, даже если у кандидата нет ни профильного образования, ни опыта, ни определенной суммы на счетах.

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Иван Корякин