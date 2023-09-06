На Нововоронежской АЭС прошли производственную практику студенты из Беларуси

На Нововоронежской АЭС прошли производственную практику студенты 3-го курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), обучающиеся по специальности «Электронные и информационно-управляющие системы физических установок». На протяжении двух недель они знакомились с производственной структурой атомной станции и спецификой эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В рамках разработанной программы практиканты посетили основные цеха энергоблоков (№4, 5 и 6), учебно-тренировочный пункт, отделы радиационной безопасности, дефектоскопии металлов и технического контроля НВ АЭС. Главный акцент был сделан на том, чтобы показать белорусам как можно больше систем, аппаратов и устройств, с которыми практикуют сотрудники в цехе ТАИ. Также состоялись экскурсии в музей и Информационный центр Нововоронежской АЭС.

«Побывав на действующих энергоблоках НВ АЭС, ребята получили возможность наглядно проследить эволюцию атомных реакторов. Высококлассные местные специалисты предоставили большой объем информации, на возникающие вопросы давали развернутые ответы. Очень продуктивная практика для студентов, которые многое узнали с практической точки зрения. Самые яркие впечатления от посещения смотровой площадки энергоблока № 4», - признался старший преподаватель кафедры электроники БГУИР Алексей Клюцкий.

Много времени было уделено изучению систем управления и контроля инновационных энергоблоков НВ АЭС поколения «3+». Напомним, что в Республике Беларусь завершается строительство АЭС с энергоблоками российского дизайна ВВЭР-1200.

«Нам показали блочный щит управления, объяснили принципы управления реактором и турбиной, алгоритм функционирования датчиков. Увидели изнутри как все устроено на атомной станции. А в цехе ТАИ получили полное представление о том, с чем нам предстоит работать в дальнейшем. Все очень интересно. Хочется поблагодарить специалистов НВ АЭС, которые охотно делились интересной и полезной информацией», - сказала студентка БГУИР Анастасия Харитончик.

После возвращения домой студенты составят отчет, где подробно опишут результаты визита на НВ АЭС. В следующем году их ждет еще одна практика в Москве.