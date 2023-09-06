Жительницу Ярославля осудили за хищение средств под предлогом снятия порчи

Фрунзенский районный суд Ярославля признал виновной местную жительницу в совершении двух эпизодов мошенничества и приговорил ее к трем годам принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В суде рассказали, что мошенница убедила продавщицу в киоске на проспекте Авиаторов в том, что на нее наложена порча, которую если не снять, умрет кто-то из родственников. Осужденная для проведения обряда по снятию порчи велела принести воду в банке, три горсти земли из цветочного горшка и дать ей 4 тыс. руб. на свечи. Кроме того, давая дальнейшие инструкции, мошенница велела положить в банку украшения, взять все свои деньги и прийти к церкви. Пострадавшая женщина так и сделала: принесла и отдала банку с украшениями и 65 тыс. руб. Пока женщина была в церкви, мошенница скрылась с деньгами и банкой.

Такие же инструкции осужденная давала и другой незнакомке, которой позвонила и спросила, есть ли у нее сын, имя которого начинается на буквы «С» и «А». Она убедила потерпевшую, что ее сын погибнет в аварии, если та не проведет обряд по снятию порчи. В этот раз сумма полученного была больше: ущерб составил 122 тыс. руб.

Суд приговорил мошенницу к принудительным работам с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова