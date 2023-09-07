«Улетать ничего не должно, все остается в Перми»

О его итогах, спорах вокруг «Оружия Победы» и негативной реакции части пермяков на гала-шоу рассказала заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.
Фото: из личного архива Натальи Галкиной
— Вы начали работать в оргкомитете «Пермь-300» за полгода до юбилея. Достаточно ли этого на полноценную подготовку?
— Я азартный человек, люблю драйвовые вещи. Конечно, если бы наша команда располагала большим временем на подготовку, то, возможно, результат был бы более впечатляющим. Хотя в целом мы с командой довольны большим летним фестивалем «Город встреч» в рамках 300-летия Перми. Говорить об итогах всего юбилея в целом пока рано, до конца года у нас в планах еще около 50 мероприятий.
— По каким принципам вы отбирали людей в команду по проведению юбилейных событий?
— По опыту предыдущих проектов («Парки Москвы», зимняя Олимпиада в Сочи-2014) я знаю, что эффективная команда организаторов похожа на оркестр. Такая команда должна состоять из высококвалифицированных профессионалов, которые способны слаженно работать и дополнять друг друга.
В Перми это получилось. Над летним фестивалем «Город встреч» работали специалисты высочайшего уровня, имеющие опыт работы на самых крупных и знаковых мероприятиях в России. И я рада, что они приехали в Пермь и активно включились в работу. Но над фестивалем работала не только «внешняя» команда, большое число пермяков также было включено в разработку и реализацию летнего фестиваля. И одним из наших больших успехов я считаю то, что нам удалось стать большой и по-настоящему единой командой.
— Почему вы выбрали режиссером летнего фестиваля «Город встреч» Илью Авербуха? Оправдалось ли это решение?
— С Ильей мы знакомы давно, вместе запускали ледовые шоу на Первом канале. У него есть спортивные, олимпийские качества. Он умеет работать на «коротких дистанциях». К тому же он хороший тренер, наставник, помогающий людям совершенствоваться. Перед ним ставилась задача — дать пермским артистам, спортсменам возможность проявить себя наравне с федеральными звездами. Продемонстрировать лучшее, что есть в Перми. Думаю, что это удалось.
— Прошлым летом вы анонсировали большой летний фестиваль «Рождение рек». Что стало с этим проектом? С чем связано изменение концепции и названия фестиваля?
— «Рождение рек» — одно из рабочих названий масштабного летнего фестиваля. Еще обсуждалось название «Белые ночи на Каме». Мы провели исследование, которое показало, что у пермяков сохранились теплые воспоминания, связанные с фестивалем «Белые ночи» (проходил в Перми с 2011 по 2014 год.— «Ъ-Прикамье») и хотели возобновить эту фестивальную культуру.
Мы долго обсуждали эти названия, но в конце концов остановились на «Городе встреч». Ведь в Перми встречаются не только реки, но и люди, проявляющие себя в разных сферах: в искусстве, производстве, науке, технологиях. Но тему «29 тысяч рек в Пермском крае» мы сохранили и отразили в финальном гала-шоу.
— Однако изменилось не только название, но и концепция фестиваля. «Рождение рек» позиционировалось как экологический фестиваль, а «Город встреч» получился скорее как культурно-массовые мероприятия.
— Это так. Но экологическая проблематика тоже была важной частью «Города встреч». Например, экофестиваль «Переработка». Чтобы привлечь разные городские аудитории, мы работали «широкими мазками», стремились объединить в одном большом фестивале разнообразные мероприятия и темы, не концентрируясь исключительно на одном направлении.
— Еще одно анонсированное в 2022 году мероприятие — «Научный фестиваль» в партнерстве с московским политехническим музеем. Состоится ли это событие, или от его проведения отказались?
— Нет, не отказывались. Фестиваль находится в проработке. Точное время проведения пока сказать не могу, но надеюсь на 2024 год.
— Насколько была налажена работа с локальными сообществами? Со стороны кажется, что с пермяками никто особо не консультировался. Событийную линейку и даже слоган юбилея — «Все реально!» определял оргкомитет.
— Не согласна. Хотя со стороны этого не было видно, в Перми работала отдельная команда, которая общалась с жителями города, изучала его особенности. Работал экспертный совет с участием пермяков, мы много консультировались с местными экологами. Так что ориентировались и продолжаем ориентироваться на жителей Перми — по каждому мероприятию отслеживаем реакцию в соцсетях и учитываем в работе.
— Был ли конфликт внутри оргкомитета между вашей командой и командой Гавриила Гордеева по поводу концепции празднования? По одной из версий, господин Гордеев якобы видел 300-летие как патриотическое мероприятие с фестивалем «Оружие Победы» и другими милитаристскими атрибутами. Вы же хотели сделать нечто более нейтральное и массовое.
— Это не совсем так. На начальном этапе, когда мы только определялись с концепцией, были небольшие споры о том, как уравновесить разные тематики юбилея. Сейчас могу сказать, что Гавриилу Гордееву с командой удалось сделать качественную выставку «Оружие Победы». Производство, Мотовилиха, история оборонных предприятий — значимые для пермяков темы, и то, что они оказались отражены в праздничных мероприятиях — правильно.
— Но все же, учитывая текущие события, усталость значительной части людей от военной тематики, милитаризма, насколько органично «Оружие Победы» вписалось в праздничную тематику?
— Историю Пермского края невозможно представить без оборонных предприятий, и эта выставка должна была состояться. Город многое сделал для того, чтобы мы жили мирно, и «Оружие Победы», на мой взгляд, как раз об этом. Было бы странно праздновать юбилей Перми, упустив такую значимую часть ее прошлого и настоящего.
— Как оцениваете итоги «Города встреч»? На ваш взгляд, какие юбилейные события оказались наиболее удачными?
— Большинство мероприятий удались. Я очень довольна этнофестивалем «Обряды-наряды». Нам удалось показать традиционную культуру, исторические корни народов Пермского края. Получился и экспериментальный проект «Ведем себя культурно», в котором удалось объединить две аудитории, кажущиеся противоположными, — любителей классической музыки и экстремального спорта. Спортсмены выступали под музыку в исполнении Дениса Мацуева. Понравилась лаборатория Антона Беляева, работавшего с пермскими музыкантами. Проект «ПроЯвись» тоже получился удачным, это была возможность для творческих людей из Перми показать себя и свои таланты. Но больше всего я довольна финалом — «Ночью города» и гала-шоу. Думаю, что у нас получилось сделать достойный проект.
— Как раз финальное гала-шоу с «танцем аэростатов» на набережной Камы собрало множество отрицательных отзывов в соцсетях. В том числе зрители остались недовольны тем, что аэростаты так и не поднялись в воздух.
— Они и не должны были взлетать. Мы хотели обратить внимание не на небо, а на Каму. Хотели тихо, красиво и плавно подсветить реку, чтобы люди могли насладиться тишиной, красотой, светом. В этом была идея — показать спокойствие, красоту и мощь центра 29 тысяч рек.
Были еще похожие отзывы про надувного мишку (на здании Театра-Театра.— «Ъ-Прикамье»). Многие писали, спрашивали — почему он не взлетел? А он и не должен. Мишка живет здесь, на пермском гербе: он пришел, поприветствовал и ушел обратно в лес. Улетать ничего не должно, все остается в Перми.
— Планируете ли вы дальше работать в регионе? Если да, то над какими проектами?
— Прежде всего, я благодарна за то, что этот проект случился в моей жизни. Благодарна губернатору Дмитрию Махонину за доверие, помощь и поддержку, которую он оказывал и оказывает для того, чтобы юбилейный год стал по-настоящему ярким и запоминающимся для жителей города.
За время моей работы я, как и многие мои коллеги, влюбилась в Пермь и Пермский край. Это удивительное и уникальное место с великой историей и культурой, город с прекрасной архитектурой, благоустроенными общественными пространствами, великолепными театрами, отличными ресторанами. Для меня Пермь — это город, в который я, несомненно, буду возвращаться. Что касается новых проектов, то говорить об этом пока рано. До конца года нам еще многое предстоит сделать, чтобы достойно завершить этот юбилей.