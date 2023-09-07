«Улетать ничего не должно, все остается в Перми»

О его итогах, спорах вокруг «Оружия Победы» и негативной реакции части пермяков на гала-шоу рассказала заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Натальи Галкиной Фото: из личного архива Натальи Галкиной

— Вы начали работать в оргкомитете «Пермь-300» за полгода до юбилея. Достаточно ли этого на полноценную подготовку?

— Я азартный человек, люблю драйвовые вещи. Конечно, если бы наша команда располагала большим временем на подготовку, то, возможно, результат был бы более впечатляющим. Хотя в целом мы с командой довольны большим летним фестивалем «Город встреч» в рамках 300-летия Перми. Говорить об итогах всего юбилея в целом пока рано, до конца года у нас в планах еще около 50 мероприятий.

— По каким принципам вы отбирали людей в команду по проведению юбилейных событий?

— По опыту предыдущих проектов («Парки Москвы», зимняя Олимпиада в Сочи-2014) я знаю, что эффективная команда организаторов похожа на оркестр. Такая команда должна состоять из высококвалифицированных профессионалов, которые способны слаженно работать и дополнять друг друга.

В Перми это получилось. Над летним фестивалем «Город встреч» работали специалисты высочайшего уровня, имеющие опыт работы на самых крупных и знаковых мероприятиях в России. И я рада, что они приехали в Пермь и активно включились в работу. Но над фестивалем работала не только «внешняя» команда, большое число пермяков также было включено в разработку и реализацию летнего фестиваля. И одним из наших больших успехов я считаю то, что нам удалось стать большой и по-настоящему единой командой.

— Почему вы выбрали режиссером летнего фестиваля «Город встреч» Илью Авербуха? Оправдалось ли это решение?

— С Ильей мы знакомы давно, вместе запускали ледовые шоу на Первом канале. У него есть спортивные, олимпийские качества. Он умеет работать на «коротких дистанциях». К тому же он хороший тренер, наставник, помогающий людям совершенствоваться. Перед ним ставилась задача — дать пермским артистам, спортсменам возможность проявить себя наравне с федеральными звездами. Продемонстрировать лучшее, что есть в Перми. Думаю, что это удалось.

— Прошлым летом вы анонсировали большой летний фестиваль «Рождение рек». Что стало с этим проектом? С чем связано изменение концепции и названия фестиваля?

— «Рождение рек» — одно из рабочих названий масштабного летнего фестиваля. Еще обсуждалось название «Белые ночи на Каме». Мы провели исследование, которое показало, что у пермяков сохранились теплые воспоминания, связанные с фестивалем «Белые ночи» (проходил в Перми с 2011 по 2014 год.— «Ъ-Прикамье») и хотели возобновить эту фестивальную культуру.

Мы долго обсуждали эти названия, но в конце концов остановились на «Городе встреч». Ведь в Перми встречаются не только реки, но и люди, проявляющие себя в разных сферах: в искусстве, производстве, науке, технологиях. Но тему «29 тысяч рек в Пермском крае» мы сохранили и отразили в финальном гала-шоу.

— Однако изменилось не только название, но и концепция фестиваля. «Рождение рек» позиционировалось как экологический фестиваль, а «Город встреч» получился скорее как культурно-массовые мероприятия.

— Это так. Но экологическая проблематика тоже была важной частью «Города встреч». Например, экофестиваль «Переработка». Чтобы привлечь разные городские аудитории, мы работали «широкими мазками», стремились объединить в одном большом фестивале разнообразные мероприятия и темы, не концентрируясь исключительно на одном направлении.

— Еще одно анонсированное в 2022 году мероприятие — «Научный фестиваль» в партнерстве с московским политехническим музеем. Состоится ли это событие, или от его проведения отказались?

— Нет, не отказывались. Фестиваль находится в проработке. Точное время проведения пока сказать не могу, но надеюсь на 2024 год.

— Насколько была налажена работа с локальными сообществами? Со стороны кажется, что с пермяками никто особо не консультировался. Событийную линейку и даже слоган юбилея — «Все реально!» определял оргкомитет.

— Не согласна. Хотя со стороны этого не было видно, в Перми работала отдельная команда, которая общалась с жителями города, изучала его особенности. Работал экспертный совет с участием пермяков, мы много консультировались с местными экологами. Так что ориентировались и продолжаем ориентироваться на жителей Перми — по каждому мероприятию отслеживаем реакцию в соцсетях и учитываем в работе.

— Был ли конфликт внутри оргкомитета между вашей командой и командой Гавриила Гордеева по поводу концепции празднования? По одной из версий, господин Гордеев якобы видел 300-летие как патриотическое мероприятие с фестивалем «Оружие Победы» и другими милитаристскими атрибутами. Вы же хотели сделать нечто более нейтральное и массовое.

— Это не совсем так. На начальном этапе, когда мы только определялись с концепцией, были небольшие споры о том, как уравновесить разные тематики юбилея. Сейчас могу сказать, что Гавриилу Гордееву с командой удалось сделать качественную выставку «Оружие Победы». Производство, Мотовилиха, история оборонных предприятий — значимые для пермяков темы, и то, что они оказались отражены в праздничных мероприятиях — правильно.

— Но все же, учитывая текущие события, усталость значительной части людей от военной тематики, милитаризма, насколько органично «Оружие Победы» вписалось в праздничную тематику?

— Историю Пермского края невозможно представить без оборонных предприятий, и эта выставка должна была состояться. Город многое сделал для того, чтобы мы жили мирно, и «Оружие Победы», на мой взгляд, как раз об этом. Было бы странно праздновать юбилей Перми, упустив такую значимую часть ее прошлого и настоящего.

— Как оцениваете итоги «Города встреч»? На ваш взгляд, какие юбилейные события оказались наиболее удачными?

— Большинство мероприятий удались. Я очень довольна этнофестивалем «Обряды-наряды». Нам удалось показать традиционную культуру, исторические корни народов Пермского края. Получился и экспериментальный проект «Ведем себя культурно», в котором удалось объединить две аудитории, кажущиеся противоположными, — любителей классической музыки и экстремального спорта. Спортсмены выступали под музыку в исполнении Дениса Мацуева. Понравилась лаборатория Антона Беляева, работавшего с пермскими музыкантами. Проект «ПроЯвись» тоже получился удачным, это была возможность для творческих людей из Перми показать себя и свои таланты. Но больше всего я довольна финалом — «Ночью города» и гала-шоу. Думаю, что у нас получилось сделать достойный проект.

— Как раз финальное гала-шоу с «танцем аэростатов» на набережной Камы собрало множество отрицательных отзывов в соцсетях. В том числе зрители остались недовольны тем, что аэростаты так и не поднялись в воздух.

— Они и не должны были взлетать. Мы хотели обратить внимание не на небо, а на Каму. Хотели тихо, красиво и плавно подсветить реку, чтобы люди могли насладиться тишиной, красотой, светом. В этом была идея — показать спокойствие, красоту и мощь центра 29 тысяч рек.

Были еще похожие отзывы про надувного мишку (на здании Театра-Театра.— «Ъ-Прикамье»). Многие писали, спрашивали — почему он не взлетел? А он и не должен. Мишка живет здесь, на пермском гербе: он пришел, поприветствовал и ушел обратно в лес. Улетать ничего не должно, все остается в Перми.

— Планируете ли вы дальше работать в регионе? Если да, то над какими проектами?

— Прежде всего, я благодарна за то, что этот проект случился в моей жизни. Благодарна губернатору Дмитрию Махонину за доверие, помощь и поддержку, которую он оказывал и оказывает для того, чтобы юбилейный год стал по-настоящему ярким и запоминающимся для жителей города.

За время моей работы я, как и многие мои коллеги, влюбилась в Пермь и Пермский край. Это удивительное и уникальное место с великой историей и культурой, город с прекрасной архитектурой, благоустроенными общественными пространствами, великолепными театрами, отличными ресторанами. Для меня Пермь — это город, в который я, несомненно, буду возвращаться. Что касается новых проектов, то говорить об этом пока рано. До конца года нам еще многое предстоит сделать, чтобы достойно завершить этот юбилей.

Беседовал Константин Кадочников