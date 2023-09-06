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Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Башкирии в Нижегородской области

Полицейские со спецназом задержали 24-летнего жителя Башкирии в Володарском районе Нижегородской области, у него обнаружили 4,5 кг мефедрона. Об этом сообщил ведомственный портал полиции «МВД Медиа».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иномарку мужчины остановили на трассе М7 «Волга». При досмотре автомобиля сотрудники МВД нашли в багажнике и в обшивке заднего сиденья пять свертков с наркотиком. Водитель рассказал, что приобрел партию синтетического запрещенного вещества в Москве через тайники и планировал продать ее бесконтактным способом в Татарстане.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ). Фигурант арестован.

Владимир Зубарев

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