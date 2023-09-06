Handelsblatt: Германия запустила второй проект по разработке преемника Leopard 2

Германия вместе с Италией, Швецией и Испанией будет разрабатывать новый боевой танк на замену Leopard 2. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Разработкой танка займутся немецкие концерны Krauss-Maffei и Rheinmetall вместе с партнерами из других стран. Какие компании из Италии, Швеции и Испании присоединились к проекту, не уточняется. По информации Handelsblatt, соглашения о начале работы были подписаны несколько дней назад. В скором времени компании планируют подать заявку на финансирование из Европейского фонда обороны (EDF).

Проект стал неожиданностью, отмечает Handelsblatt. В 2017 году Германия и Франция заключили аналогичное соглашение о разработке танка на замену Leopard 2. Проект получил название «Основная наземная боевая система» (Main Ground Combat System, MGCS). Разработанные в рамках проекта танки должны заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc в середине 2030-х годов.

Ранее бундесвер сообщал о планах заменить боевые танки Leopard новыми моделями. Германия также поставила Украине из запасов бундесвера 18 танков Leopard 2 и 20 танков Leopard 1.

Олеся Павленко