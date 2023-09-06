Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Handelsblatt: Германия запустила второй проект по разработке преемника Leopard 2

Германия вместе с Италией, Швецией и Испанией будет разрабатывать новый боевой танк на замену Leopard 2. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Разработкой танка займутся немецкие концерны Krauss-Maffei и Rheinmetall вместе с партнерами из других стран. Какие компании из Италии, Швеции и Испании присоединились к проекту, не уточняется. По информации Handelsblatt, соглашения о начале работы были подписаны несколько дней назад. В скором времени компании планируют подать заявку на финансирование из Европейского фонда обороны (EDF).

Проект стал неожиданностью, отмечает Handelsblatt. В 2017 году Германия и Франция заключили аналогичное соглашение о разработке танка на замену Leopard 2. Проект получил название «Основная наземная боевая система» (Main Ground Combat System, MGCS). Разработанные в рамках проекта танки должны заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc в середине 2030-х годов.

Ранее бундесвер сообщал о планах заменить боевые танки Leopard новыми моделями. Германия также поставила Украине из запасов бундесвера 18 танков Leopard 2 и 20 танков Leopard 1.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...