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В центре Ростова-на-Дону появятся две новые платные парковки

В сентябре в центральной части Ростова-на-Дону откроются два новых платных парковочных пространства, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Парковка по адресу пр. Богатяновский, 33 будет открыта 18 сентября. Площадка рассчитана на четыре парковочных места, одно из них — бесплатное — предусмотрено для водителей с ограничениями по здоровью.

Вторую парковку вдоль пер. Крепостного на участке от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической откроют 25 сентября. Площадка рассчитана на 14 мест, в том числе, одно бесплатное.

Жителей близлежащих домой просят обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» для оформления резидентного разрешения на пользование парковкой.

Анастасия Назарова

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