В Верхней Пышме водитель экскаватора без прав раздавил легковушку

Возле строящегося объекта в Верхней Пышме экскаватор повредил две легковые машины. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, виновник ДТП не имеет права управления строительной техникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Е1.ru Фото: ГИБДД по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Е1.ru Фото: ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, 37-летний водитель экскаватора проводил строительные работы на огороженной территории, однако он не справился с управлением. Мужчина сначала наехал на забор, а затем выехал на проезжую часть, где повредил две машины. Судя по фотографиям, одна из машин была смята. Во время инцидента никто не пострадал.

Водитель экскаватора рассказал сотрудникам ГИБДД, что во время управления техникой он потерял сознание, так как ему стало плохо. Сейчас автоинспекторы составляют протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Согласно статье, ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тыс. руб.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и свидетелей ДТП. По факту происшествия проводится проверка.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте